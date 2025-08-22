HomeCalabria

Cure a misura di bambino: in Calabria arriva per la prima volta la sedazione pediatrica innovativa

Si tratta di una tecnica che consente di ridurre dolore, ansia e stress nei bambini che devono sottoporsi a esami o piccoli interventi, inclusi i pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CROTONE – Un passo in avanti, in Calabria, nella qualità delle cure pediatriche. È l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone a promuovere una vera novità: un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA), ovvero un protocollo clinico condiviso tra più reparti, dedicato all’analgo-sedazione procedurale, una tecnica che consente di ridurre dolore, ansia e stress nei bambini che devono sottoporsi a esami o piccoli interventi, inclusi i pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico.

Si tratta del primo progetto strutturato e multidisciplinare di questo tipo in Calabria, nato dalla collaborazione tra l’Unità Operativa Complessa di Pediatria e quella di Anestesia e Rianimazione, insieme ad altri servizi ospedalieri. “Con l’introduzione di questo percorso – dichiara il commissario straordinario Monica Calamai – l’ASP di Crotone compie un passo importante verso un modello di cura sempre più attento alla dignità ed ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. La direzione strategica ha adottato questo protocollo con la volontà di consolidare un approccio multidisciplinare che favorisca la qualità delle cure e la sicurezza delle procedure”.

Asp di Crotone apripista in Calabria: un protocollo che porta un cambio culturale

L’iniziativa si pone l’obiettivo di evitare il ricorso alla contenzione fisica, offrendo invece un ambiente sicuro e controllato in cui ogni procedura venga affrontata con la massima attenzione al benessere del bambino e alla serenità della famiglia. “Si tratta di uno strumento concreto per i professionisti sanitari – sottolinea il direttore dell’UOC di Pediatria Stefania Zampogna – perché consente di lavorare in piena integrazione con le altre unità operative, riducendo al minimo procedure invasive e situazioni di stress per i piccoli pazienti. È un vero e proprio cambio culturale, che favorisce la collaborazione tra competenze diverse e garantisce un’assistenza più sicura, appropriata ed efficace”.
Con questo PDTA, l’ASP di Crotone si pone come apripista a livello regionale, con l’obiettivo di costruire una rete di buone pratiche cliniche replicabili in altre realtà sanitarie calabresi, contribuendo a garantire equità, sicurezza e umanizzazione delle cure in tutto il territorio.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Bambina di 7 anni cade dal quinto piano: lotta tra la vita e la...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Una bambina di 7 anni è stata ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale di Reggio Calabria per le ferite riportate precipitando dal...
istrice

Cade da un muro, istrice ferito viene salvato in pieno centro a San Giovanni...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Un bell’esemplare di Istrice Hystrix cristata è stato soccorso in pieno centro abitato a San Giovanni in Fiore....
tavoli-vandalizzati-Trebisacce

Trebisacce, colpito il simbolo dell’inclusione: i tavoli dei ragazzi vandalizzati nella zona 104

Ionio
TREBISACCE (CS) -" Durante le giornate di Ferragosto, nella zona 104, ignoti hanno distrutto i tavoli in legno che erano stati realizzati dai ragazzi...

Corpi mettalici nella mozzarella, stop a 5 lotti nei supermercati: l’avviso del Ministero della...

Italia
COSENZA - Ritirati dai supermercati cinque lotti di mozzarella per la "possibile presenza di corpi estranei metallici". Lo rende noto il ministero della Salute...

Occhiuto lascia la guida della sanità calabrese, Intrieri: “Passo indietro di responsabilità politica”

Calabria
COSENZA - "Le dimissioni di Roberto Occhiuto dall’incarico di commissario per il rientro dal debito sanitario segnano un passaggio da leggere con lucidità politica...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37056Area Urbana22269Provincia19768Italia8000Sport3847Tirreno2896Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Animali protetti detenuti in modo illegale, sequestrato un mini zoo abusivo...

GIOIA TAURO (RC) - Un vero e proprio “mini zoo abusivo” nascosto nel cuore della Piana di Gioia Tauro. È quanto hanno scoperto i...
Calabria

Regionali, Alfredo Antoniozzi (FdI): «In bocca al lupo a Tridico, lo...

ROMA - "All'on. Pasquale Tridico, nostro avversario alle regionali in Calabria, il mio in bocca al lupo. Spero con tutto il cuore di batterlo...
Provincia

San Giovanni in Fiore, nasce “Siamo tutti Serafino…nel segno di Antigone”...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Si è svolta ieri sera a San Giovanni in Fiore la presentazione dell'associazione "Siamo tutti Serafino...nel segno di...
Calabria

Nuovo bliz contro i lidi abusivi: liberata un’area di 1200 mq,...

CUTRO (KR) - Non si fermano i controlli della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera nel corso dell'estate, lungo il litorale, per verificare la...
Provincia

A Cariati l’incontro “L’emozione dell’identità”: testimonianze e storie di migrazione

CARIATI (CS) -  Dalla fine dell’800 l'emigrzione ha modificato le sorti di Cariati e di tutto il Basso Ionio cosentino. Prima quella transoceanica, poi...
Area Urbana

Bimba morta in grembo all’Annunziata, la Procura di Cosenza ha disposto...

COSENZA - Una donna in gravidanza seguita dall’ospedale Annunziata di Cosenza, nella giornata di ieri, ha sporto denuncia alla Questura per aver perso la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA