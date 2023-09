Cup online e tempi d’attesa inaccettabili. Mesi per una visita nel pubblico, pochi giorni nel privato – VIDEO

COSENZA – Ha analizzato i tempi per poter effettuare una visita in ospedale in particolare nella provincia di Cosenza, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Davide Tavernise. Mesi per un ospedale pubblico, pochi giorni nel privato. «Per effettuare, ad esempio, una mammografia all’Ospedale di San Giovanni in Fiore ci vogliono 63 giorni, 70 per Rossano, 73 per Cosenza e addirittura 128 per Castrovillari».

«Per una colonscopia ci vogliono 147 giorni di attesa per l’ospedale di Praia a Mare, 231 giorni per Cetraro e 304 all’Annunziata di Cosenza. E ancora – prosegue – per un’ecografia addome completa bisogna aspettare 84 giorni per l’ospedale di Cariati e 107 per San Giovanni in Fiore. É su questo aspetto che si deve intervenire per migliorare la qualità di vita dei pazienti calabresi.”