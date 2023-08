Cup Online, Di Natale «abbiamo provato il servizio, risultato pessimo»

COSENZA – Graziano Di Natale, leader del gruppo La Migliore Calabria-Pd in una diretta Facebook smonta il servizio del Cup online della Calabria per prenotare e pagare servizi sanitari «Abbiamo prenotato una risonanza magnetica per un paziente oncologico ed il risultato è stato pessimo. Quelle che vengono presentate come azioni sbalorditive e innovative sono assolutamente inadeguate».

E spiega snocciolando una lista di prenotazioni: «Ecco la lista delle disponibilità: prima data utile il 31/8/2023 alle ore 11.20 a Rossano in una clinica privata; seconda data: 14/9/2023 alle 15.30 sempre a Rossano e sempre in una clinica privata; il 14/9/2023 a Rossano in una clinica privata; il 18/9/2023 alle 10.45 a Corigliano in una clinica privata», spiega Di Natale, mostrando le carte.

E aggiunge: «La prima visita utile proposta ad un paziente oncologico per una risonanza magnetica in una struttura pubblica è il 10 febbraio 2024. Vergogna. Potenziano il privato a danno del pubblico. Questa App presentata da Occhiuto serve a implementare la clientela ai privati e ridurre l’accesso alle strutture pubbliche. La sanità deve essere accessibile a tutti: a chi può e chi non può permetterselo. Il presidente promuove servizi di questo genere presentandoli come innovativi. Ma in realtà è una grossa balla, come è grosso il debito della sanità pubblica nella nostra regione. Questo sistema messo in piedi mira a sviluppare le cliniche private».