Cucciolo di cane precipita in una scarpata: salvato all’alba dai Vigili del Fuoco

- Advertisement -

Squillace (CZ) – Lieto fine per un cucciolo di piccola taglia, scivolato accidentalmente in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere. A salvarlo i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, intervenuti nelle prime ore di questa mattina nel comune di Squillace.

L’allarme è scattato subito, e sul posto è giunta una squadra specializzata dalla sede centrale del Comando, che ha attivato le procedure SAF (Speleo Alpino Fluviali) per portare a termine l’operazione in totale sicurezza.

I vigili del fuoco, calandosi con imbracature e tecniche da soccorso alpino, hanno raggiunto l’animale, che fortunatamente è apparso subito in buone condizioni. Dopo averlo tranquillizzato e messo in sicurezza, i soccorritori hanno provveduto al recupero e alla restituzione alla legittima proprietaria, visibilmente commossa.

Un intervento che testimonia ancora una volta la versatilità e l’umanità del Corpo dei Vigili del Fuoco, sempre pronti a intervenire non solo per salvare vite umane, ma anche per proteggere i nostri amici a quattro zampe.