Cuccioli finiscono in un canalone profondo 3 metri, salvati dai vigili del fuoco

CROTONE – I vigili del fuoco sono pronti ad intervenire anche per gli animali, rispondendo tempestivamente a situazioni di emergenza che richiedono una rapida azione e ogni salvataggio di un cucciolo, è un gesto che restituisce speranza e dimostra il valore della vita.

Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone è intervenuta nel comune di Isola di Capo Rizzuto per il recupero di due cuccioli di cane precipitati in un canalone di raccolta delle acque meteoriche, profondo circa tre metri. I vigili del fuoco con l’ausilio della scala italiana in dotazione sul mezzo, hanno recuperato i cagnolini che, in buono stato di salute, sono stati consegnati a chi di competenza.