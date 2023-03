Crotone: riaperta la camera ardente, Mattarella omaggia le vittime del naufragio

CROTONE – Riaperta stamattina intorno alle 9 la camera ardente al Palamilone di Crotone, dove è atteso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che prima però, dovrebbe fare visita ai sopravvissuti ricoverati in ospedale a pochi metri dalla struttura sportiva. Intanto questa mattina già numerose persone, si sono radunate all’esterno per entrare e porgere un omaggio commosso alle bare delle vittime del naufragio. Numerosi anche gli studenti delle scuole.

Intorno alle 10 la camera ardente è stata chiusa al pubblico proprio in attesa dell’arrivo del Capo dello Stato. In tarda mattinata sarà a Crotone anche Elly Schlein, neo segretaria del Partito democratico, insieme a una delegazione di parlamentari dem, per rendere omaggio alle vittime del naufragio. Intanto è arrivato anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

In aggiornamento