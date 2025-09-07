HomeCalabria

Crollo a Sambiase, sindaco Murone chiarisce: «ordinanza necessaria, pieno sostegno alle famiglie»

Dopo il parziale crollo di una palazzina lo scorso 2 settembre, il sindaco di Lamezia Terme spiega i motivi e rassicura sui provvedimenti presi per la sicurezza e l’assistenza dei cittadini coinvolti. L'intervento però spetta ai privati

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

LAMEZIA TERME – Dopo il parziale crollo di una palazzina a Sambiase avvenuto lo scorso 2 settembre, il sindaco Mario Murone è intervenuto per fare chiarezza sulle azioni intraprese dall’Amministrazione, in particolare sull’Ordinanza n. 33, definita “contingibile e urgente”, emessa per garantire la sicurezza pubblica ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

“Un atto doveroso”

Il primo cittadino ha precisato che il provvedimento non è da intendersi “contro i privati”, ma come un atto necessario in risposta a una situazione di pericolo imminente. “L’adozione dell’ordinanza è stata un atto doveroso, previsto dalla legge in casi di emergenza per la pubblica incolumità. Non può essere interpretata come una misura punitiva nei confronti dei cittadini coinvolti,” ha dichiarato Murone.

“L’intervento spetta ai privati”

Il sindaco ha anche sottolineato l’attenzione riservata alle famiglie colpite, che sono state immediatamente informate e coinvolte attraverso i propri legali, per garantire trasparenza e comprensione del percorso amministrativo. Riguardo ai costi e alle responsabilità per la messa in sicurezza dell’immobile, Murone ha chiarito che, per legge, l’intervento spetta ai privati proprietari, e che l’Amministrazione può subentrare solo in caso di inadempienza, come stabilito dalla normativa vigente. Il Prefetto e il Ministero dell’Interno sono stati puntualmente aggiornati sulla vicenda e hanno dato parere favorevole all’adozione del provvedimento d’urgenza.

Nel frattempo, i nuclei familiari interessati sono stati ospitati in strutture private a spese del Comune, con vitto e alloggio garantiti nei limiti del possibile. Sul fronte della sicurezza, la zona del crollo – attualmente sottoposta a sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria – è vigilata con una sorveglianza dinamica e continua, per evitare intrusioni, rischi ulteriori o episodi di sciacallaggio. Tuttavia Murone ha espresso preoccupazione per il clima di tensione crescente, innescato da volantinaggi e proteste personali, che rischiano di degenerare: “comprendiamo la paura e la frustrazione, ma abbiamo offerto piena disponibilità e chiarimenti. Ora è necessario riportare il confronto nei limiti della legalità e della responsabilità civile,” ha concluso Murone. L’Amministrazione, dunque, ribadisce il proprio impegno a fianco dei cittadini, ma invita alla collaborazione e al dialogo, evitando atteggiamenti che possano alimentare tensioni ulteriori in un momento già delicato per la comunità.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

pronto soccorso vibo iazzolino

Paura a Paravati, bimba di tre anni investita da un’auto: è sotto osservazione

Calabria
MILETO (VV) – Tanta paura ieri sera a Paravati, frazione di Mileto, dove una bambina di circa 3 anni è stata investita da un’auto....
de cicco diretta acqua petizione

Gestione del servizio idrico, De Cicco lancia una petizione «le firme saranno depositate in...

Area Urbana
COSENZA - L'assessore del Comune di Cosenza Francesco De Cicco, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista "Democratici Progressisti" a sostegno del candidato Pasquale...
Donnici Sagra dell'Uva e del vino

Donnici si prepara alla 43^ Sagra dell’Uva e del vino, Caruso: «Una delle più...

Area Urbana
COSENZA - Torna, dal 10 al 13 ottobre, la Sagra dell'Uva e del vino di Donnici che quest'anno celebrerà la sua 43ma edizione. L'ufficialità...

Sanità in crisi: da Paola e Cetraro quattro medici cubani abbandonano, UGL «segnale da...

Tirreno
PAOLA (CS) - La sanità calabrese torna al centro delle polemiche dopo l’improvviso abbandono di quattro medici cubani dai Pronto Soccorso dell’ospedale di Paola...

Code estenuanti sulla Statale 107 tra Spezzano e Camigliatello, automobilisti infuriati: “solo per un...

Provincia
SPEZZANO SILA (CS) - L'estate non è ancora finita e quella di oggi, è già una giornata da dimenticare per gli automobilisti in transito...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37254Area Urbana22375Provincia19853Italia8024Sport3862Tirreno2934Università1459
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

pronto soccorso vibo iazzolino
Calabria

Paura a Paravati, bimba di tre anni investita da un’auto: è...

MILETO (VV) – Tanta paura ieri sera a Paravati, frazione di Mileto, dove una bambina di circa 3 anni è stata investita da un’auto....
de cicco diretta acqua petizione
Area Urbana

Gestione del servizio idrico, De Cicco lancia una petizione «le firme...

COSENZA - L'assessore del Comune di Cosenza Francesco De Cicco, candidato alle prossime elezioni regionali nella lista "Democratici Progressisti" a sostegno del candidato Pasquale...
Tirreno

Sanità in crisi: da Paola e Cetraro quattro medici cubani abbandonano,...

PAOLA (CS) - La sanità calabrese torna al centro delle polemiche dopo l’improvviso abbandono di quattro medici cubani dai Pronto Soccorso dell’ospedale di Paola...
contestazione striscione rino gattuso israele
Ionio

“Rino, non si gioca con chi uccide i bambini”: la città...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Lo striscione è comparso davanti all’abitazione di Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale maschile di calcio, è il segnale...
Calabria

Donna precipita da un terrazzamento da 5 metri: trasportata in elisoccorso...

MIGLIERINA (CZ) - E' accaduto nella mattinata di oggi a Miglierina, centro del Catanzarese, in località Contrada Martino, dove una donna è rimasta ferita...
incidente viale magna graecia cz
Calabria

Impatta contro una vettura parcheggiata, ferito il conducente e traffico rallentato

CATANZARO - Una domenica, quella di oggi, caratterizzata da numerosi incidenti. Dopo il tragico impatto nella notte sulla Statale 106 nel Cosentino, e il...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA