PALLAGORIO (KR) – Intervento dei vigili del fuoco a Pallagorio, in provincia di Crotone, per il crollo parziale del tetto di una abitazione. Una donna ferita è stata estratta dai vigili del fuoco tra le macerie e affidata poi alle cure del personale sanitario. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

