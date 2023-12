Cresce l’export in Calabria. Da Milano una nuova spinta

MILANO – I numeri dell’export calabrese continuano a crescere e la partecipazione ad eventi di respiro internazionale non può che rappresentare un modo come incrementare un trend positivo. L’ultimo in ordine di tempo, è ”Artigiano in fiera”, in corso di svolgimento a Milano, manifestazione alla quale la Regione Calabria, grazie al lavoro dell’Assessorato allo sviluppo economico, si è presentata con numeri importanti.

“E’ una grandissima occasione per le imprese calabrese – ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico, Rosario Varì – Quest’anno siamo cresciuti come numeri. Ed è un’occasione per raccontare le storie, il territorio e le tradizioni calabresi. E’ bello vedere che di anno in anno il numero degli espositori cresce; cresce innanzitutto perchè gli stand di Calabria Straordinaria sono migliorati e chi viene quì racconta di un’esperienza molto positiva. E chi non viene poi ha voglia di partecipare. Questa azione di promozione sta facendo crescere il comparto produttivo, compreso quello artigianale e nel primo semestre del 2023 la Calabria è cresciuta nel 2023 in maniera significativa: con il 20% siamo la seconda regione a livello nazionale“.

La maggior parte delle aziende sono quelle del settore enogastronomico a conferma della crescita del comparto in Calabria. Ad unire le imprese presenti è certamente la qualità: “La Calabria si sta raccontando in maniera diversa – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – ed il modello di sviluppo al quale stiamo tendendo è la strada da percorrere con risultati importanti in termini di numeri. E’ necessaria una forte azione di promozione all’esterno, ma anche una forte consapevolezza all’interno”.