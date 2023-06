Cresce la domanda di cocaina e metanfetamina in Italia: la Calabria è l’hub

ROMA – “C’è un aumento della domanda e della produzione di cocaina e metanfetamina. Le droghe che hanno più mercato sembrano essere quelle che hanno un effetto più eccitante”. Lo ha detto Vittorio Rizzi, vicedirettore della Polizia e Direttore centrale della polizia criminale, commentando la relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica sicurezza presentata oggi.

Il prefetto ha sottolineato l’importanza del porto di Gioia Tauro, vero e proprio “hub” per la droga, dove è avvenuto il sequestro del 61% della cocaina complessivamente intercettata dalle forze dell’ordine sul territorio nazionale. Il traffico di droga, ha proseguito Rizzi, “è il reato transnazionale per eccellenza e per questo è importante la collaborazione nel contrasto: abbiamo una rete con la presenza di nostri operatori di polizia in 80 Paesi, un impegno gigantesco del law enforcement italiano. E non esistono più singole organizzazioni criminali che fanno traffici: c’è una ‘macromafia’ che opera”.

Sull’escalation della cocaina si è soffermato anche il Direttore centrale per i servizi antidroga, generale Antonino Maggiore. In Colombia, ha osservato, “c’è stato un aumento del 41% nella produzione, favorito da tecniche e processi sempre più raffinati”.

In aumento i minori incriminati per droga, 1.126 nel 2022

Sempre più minorenni incriminati per droga: sono stati 1.126 nel 2022, il 14,8% in più rispetto all’anno precedente. Di questi 376 sono stati arrestati. Il dato emerge dalla relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica sicurezza presentata oggi. L’incremento è più significativo tra i quattordicenni (+55,26%). Nella maggior parte dei casi, i reati riguardano adolescenti maschi e di nazionalità italiana (77,26%), anche se i minori stranieri quasi raddoppiano nel numero rispetto a quelli dell’anno precedente (+46,29%): sono 256 rispetto ai 175 del 2021.