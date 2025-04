Cosmofarma, Cannizzaro lancia la proposta di legge per l’Ordine degli Informatori Scientifici

- Advertisement -

COSENZA – “Oggi, in occasione di Cosmofarma a Bologna, ho annunciato pubblicamente la proposta di legge che ho presentato il 10 aprile, volta all’istituzione dell’Ordine degli Informatori Scientifici e alla disciplina della professione dell’informatore scientifico del farmaco. La proposta nasce da un’esperienza concreta avviata in Calabria, dove è stato istituito il primo registro regionale degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco su proposta del capogruppo di Forza Italia dell’assemblea Calabrese Michele Comito. È da lì che ha preso forma l’idea di promuovere un riconoscimento nazionale per una figura professionale centrale nella corretta informazione sui medicinali e nella farmacovigilanza. Ringrazio il presidente federale di FEDAIISF Antonio Mazzarella, il vicepresidente Antonio Daniele e Francesco Ferrari per aver reso possibile tutto ciò. Grazie al loro contributo e al lavoro coordinato da Mazzarella e Daniele, è stato possibile elaborare i documenti che hanno costituito l’ossatura della proposta di legge da me depositata.” Lo dichiara in una nota Francesco Cannizzaro, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e Segretario regionale del partito in Calabria.