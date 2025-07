Cosenza: Mazzuca contro il presidente Occhiuto su sanità, autonomia e trasporti «tre fallimenti e un funerale»

- Advertisement -

COSENZA – Attacco frontale e senza giri di parole quello di Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza, che accusa il presidente della Regione Roberto Occhiuto, di tre gravi fallimenti politici che, a suo dire, stanno trascinando la Calabria verso “un funerale annunciato”.

Nel mirino dell’esponente PD ci sono l’autonomia differenziata, che – con l’accordo in via di definizione tra Lombardia e governo – rischia di spaccare il Paese, soprattutto in tema di sanità; la gestione del sistema sanitario regionale, definita “un disastro assoluto” con ospedali al collasso, pazienti in fuga e nessuna traccia dei nuovi nosocomi promessi; e infine il nodo alta velocità ferroviaria, che, nonostante le rassicurazioni del governatore, si fermerà a Praia a Mare, lasciando fuori gran parte del territorio calabrese.

“Occhiuto – scrive Mazzuca – dovrebbe già essere a casa. Invece continua a promettere ponti quando i calabresi non riescono neanche a raggiungere le stazioni”. L’esponente Dem chiude con un messaggio chiaro: “Il PD non sarà complice di questo declino. Abbiamo le forze per rialzare la Calabria, e i cittadini ci daranno presto l’occasione per farlo”.