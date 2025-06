Cosenza, la banca risponde all’appello dei residenti del centro storico: «pronta a installare un Bancomat»

- Advertisement -

COSENZA – La richiesta inviata dal Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo per avere la possibilità di usufruire di servizi bancari nel centro storico di Cosenza ha ottenuto una risposta positiva da parte della BCC Mediocrati. La banca di credito cooperativo, si è detta disponibile a collaborare per l’installazione di uno sportello Bancomat (ATM) nella parte antica della città.

La lettera firmata dal presidente del Comitato, Giannino Dodaro, aveva acceso i riflettori su un disagio concreto: da oltre due anni, dopo la chiusura dell’ultima sede BPER, il centro storico è privo di qualsiasi presidio bancario, mettendo in difficoltà oltre 10.000 residenti, attività commerciali e uffici istituzionali. La proposta rivolta alla BCC Mediocrati – considerata per la sua storia una banca “di comunità” – chiedeva almeno l’installazione di un ATM per garantire l’accesso ai servizi essenziali, in particolare per le fasce più anziane.

La risposta della BCC Mediocrati, indirizzata al Comitato, non si è fatta attendere: “La BCC Mediocrati è una banca di comunità. Offrire servizi sul territorio è per noi una missione, non solo un interesse. Per questo motivo, nell’esprimere piena disponibilità alle esigenze dei residenti, rispondiamo positivamente alla richiesta di installare un ATM”. La banca ha ribadito quanto già proposto in passato al Comune di Cosenza: la disponibilità ad installare un Bancomat in locali comunali concessi gratuitamente nella zona storica. Ora l’invito viene esteso anche al Comitato Spontaneo, affinché si faccia promotore dell’individuazione di uno spazio idoneo per ospitare il servizio.