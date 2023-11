Corte dei conti parifica rendiconto 2022 della Regione Calabria: risultato in lieve miglioramento

CATANZARO – La Corte dei conti, sezione Controllo per la Calabria, ha parificato in tutte le sue componenti, il rendiconto della Regione Calabria che ha chiuso l’esercizio bilancio 2022 con una leggera variazione positiva. È quanto si evince dal giudizio di parifica. Al 31 dicembre 2022, il risultato è pari -67 milioni di euro, in lieve miglioramento rispetto al risultato dello scorso anno pari a -79 milioni.

Ci sono, però, da quanto risulta dalla stessa relazione alcune criticità. Le procedure esecutive subite dalla Regione nel 2022 conseguenti a pignoramenti sono 2.035 per un ammontare di spesa pari a 24 milioni. Il maggior numero sono riferibili al dipartimento Agricoltura.