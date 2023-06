Cordoglio dalla Calabria per la morte di Berlusconi, Occhiuto «il numero uno per sempre»

CATANZARO – Anche dalla Calabria si levano gli attestati di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto su Facebook ha pubblicato una foto che li vede insieme e sorridenti: «Il numero uno per sempre, ciao Silvio».

Il Coordinamento regionale della Calabria di “Noi con l’Italia” si è detto «vicino alla famiglia Berlusconi ed ai militanti di Forza Italia per il grave lutto che ha colpito la famiglia. La dipartita di Silvio Berlusconi, statista e persona straordinaria, lascia un vuoto incolmabile sia sul piano politico che imprenditoriale». La nota stampa di cordoglio è a firma dei vari dirigenti di Partito: Franco Pichierri, Antonio Gerace, Riccardo Rosa, Maurizio Vento, Oreste Gualtieri, Nino Foti, Michele Ranieri e Pino Galati.

Lega Calabria “Grande perdita per l’Italia”

Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria ha parlato di “grande perdita per l’Italia. Ho avuto l’onore di conoscere Silvio Berlusconi. Ho condiviso il suo pensiero aperto di geniale imprenditore e di lungimirante politico, che, però, è stato, ripetutamente vessato da una serie di processi, che hanno, in ogni modo, tentato e di fatto bloccato la sua azione riformatrice. Leader incontrastato, che ha lottato per cambiare e rinnovare l’Italia, ma che è stato fortemente contrastato da chi, invece, non voleva, assolutamente, che ciò avvenisse. Un grande dolore per chi lo ha conosciuto e ne ha apprezzato la finezza delle sue condotte e l’armonia delle sue parole. Una grave perdita per la Nazione e la politica. A tutta la famiglia ed alle persone care il cordoglio personale e del partito che rappresento in Calabria”.