Calabria

Coppia fermata per un controllo. La donna aggredisce un carabiniere con schiaffi, calci e pugni

La coppia aveva tentato di allontanarsi per sfuggire ai controlli dei militari. L’uomo si era liberato di un involucro con una piccola quantità di cocaina, mentre la donna ha reagito aggredendo un carabiniere

CROTONE – Un normale controllo sul territorio si è trasformato in un pomeriggio movimentato per i carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone, impegnati nei giorni scorsi nel cuore della città. Durante un servizio di prevenzione, i militari hanno notato una coppia che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi in tutta fretta per le vie del centro. L’atteggiamento sospetto non è sfuggito ai carabinieri, che sono intervenuti riuscendo a bloccare i due poco dopo.

Nel corso della fuga l’uomo si è liberato di un involucro contenente una piccola quantità di cocaina, mentre la donna ha reagito con violenza contro uno dei militari, colpendolo con calci, pugni e schiaffi, e accompagnando l’aggressione con minacce.

Una volta condotti in caserma, entrambi sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti: la donna custodiva infatti un’ulteriore dose. Per questa ragione sono stati segnalati amministrativamente al Prefetto per detenzione di droga a uso personale. Diversa la posizione della donna, che dovrà rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, reato per il quale è stata arrestata. L’episodio rientra nell’ambito della più ampia attività di prevenzione portata avanti dai carabinieri della Radiomobile, che continuano a intensificare i controlli per contrastare lo spaccio e l’uso di stupefacenti nel centro storico pitagorico.

