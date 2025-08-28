Coppia fermata per un controllo. La donna aggredisce un carabiniere con schiaffi, calci e pugni

- Advertisement -

CROTONE – Un normale controllo sul territorio si è trasformato in un pomeriggio movimentato per i carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone, impegnati nei giorni scorsi nel cuore della città. Durante un servizio di prevenzione, i militari hanno notato una coppia che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi in tutta fretta per le vie del centro. L’atteggiamento sospetto non è sfuggito ai carabinieri, che sono intervenuti riuscendo a bloccare i due poco dopo.

Nel corso della fuga l’uomo si è liberato di un involucro contenente una piccola quantità di cocaina, mentre la donna ha reagito con violenza contro uno dei militari, colpendolo con calci, pugni e schiaffi, e accompagnando l’aggressione con minacce.

Una volta condotti in caserma, entrambi sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti: la donna custodiva infatti un’ulteriore dose. Per questa ragione sono stati segnalati amministrativamente al Prefetto per detenzione di droga a uso personale. Diversa la posizione della donna, che dovrà rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, reato per il quale è stata arrestata. L’episodio rientra nell’ambito della più ampia attività di prevenzione portata avanti dai carabinieri della Radiomobile, che continuano a intensificare i controlli per contrastare lo spaccio e l’uso di stupefacenti nel centro storico pitagorico.