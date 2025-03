Coordinamento Controvento Calabria: «raccolte 15mila firme contro gli speculatori dell’energia eolica»

- Advertisement -

CATANZARO – Il prossimo mercoledì 26 marzo alle ore 11 il Coordinamento Regionale Controvento consegnerà al Protocollo della Regione Calabria le quasi 15 mila firme raccolte e indirizzate al presidente Roberto Occhiuto e alla giunta regionale. La richiesta è di ripristinare l’apparato normativo del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico e difendere il territorio calabrese dall’assalto degli speculatori dell’energia eolica e fotovoltaica.

A margine della consegna, il Coordinamento Controvento terrà una conferenza stampa in piazza San Francesco di Paola, di fronte al Palazzo regionale, per spiegare le fondamentali motivazioni alla base di questa raccolta firme. La scelta “obbligata” di incontrare i giornalisti all’aperto è condizionata dall’indisponibilità degli uffici regionali a concedere una sala, richiesta formulata e inviata via Pec per ben tre volte e rimasta senza risposta. Doveroso sottolineare come il Coordinamento Controvento sarà rappresentato da una piccola delegazione (massimo 10 unità) e non occuperà suolo pubblico, non utilizzerà strumenti di amplificazione e non esporrà grandi strumenti di comunicazione visiva.