Controllore aggredito su un autobus finisce al Pronto Soccorso. La condanna dell’azienda e di Filt-CGIL

CATANZARO – Questa mattina, intorno alle 8:40, un verificatore dell’AMC Spa, l’azienda del trasporto pubblico di Catanzaro, è stato brutalmente aggredito da un passeggero mentre controllava i biglietti a bordo di un autobus della linea 3, in partenza dal Terminal Kennedy e diretto verso via Indipendenza. Il controllore, colpito con violenza, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per identificare l’aggressore e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

In una nota ufficiale l’AMC ha espresso “ferma condanna” per l’aggressione, dichiarando che “atti simili non sono solo un attacco al singolo lavoratore, ma colpiscono la dignità del servizio pubblico e il diritto dei cittadini a viaggiare in sicurezza”. L’azienda ha rinnovato il proprio impegno per la tutela del personale e lanciato un appello alle istituzioni affinché si contrastino con fermezza simili comportamenti.

A intervenire anche la Filt-CGIL Area Vasta CZ-KR-VV, che ha definito l’episodio “gravissimo” e “l’ennesimo in una serie preoccupante di aggressioni ai danni del personale AMC negli ultimi mesi”. Il sindacato, nella persona del coordinatore Mario Marchio, ha espresso “profonda solidarietà” al collega ferito e chiesto azioni concrete e coordinate per garantire maggiore sicurezza a bordo dei mezzi pubblici.