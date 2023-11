Controlli sul possesso di armi e munizioni, due persone denunciate

GIOIA TAURO (RC) – Continuano i controlli dei Carabinieri di Gioia Tauro, nei confronti delle persone che detengono legalmente delle armi: nell’ultima settimana, due persone sono state denunciate per detenzione abusiva di arma o parte di essa, a seguito di verifiche volte ad assicurare il rispetto della normativa sulle armi.

In un caso si tratta di un cittadino residente a Rizziconi che, all’atto del controllo da parte della locale Stazione, è stato trovato in possesso di una parte di arma, la canna, non regolarmente dichiarata, mentre non risultava in possesso di una diversa parte di arma che aveva denunciato regolarmente.

Analoga la situazione è stata riscontrata dai militari di Feroleto della Chiesa che, all’atto di un controllo hanno denunciato un soggetto che, pur essendo legale detentore di armi, è stato trovato in possesso di numerose cartucce a palla per fucile da caccia calibro 12 non denunciate. Entrambi i soggetti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.

A tal proposito i carabinieri ricordano che nella normativa riguardante le armi, vi è anche una regolamentazione specifica, prevista da leggi speciali, che disciplina come “la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica” e che “dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei Carabinieri”.