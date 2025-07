Controlli serrati nel weekend, 13 le denunce: evasione, stato di ebrezza e droga

- Advertisement -

GIOIA TAURO (RC) – Weekend all’insegna dei controlli serrati nella piana di Gioia Tauro da parte dei Carabinieri che hanno intensificato la loro presenza nei centri urbani e lungo le principali vie di comunicazione della zona in vista dell’esodo di agosto, momento nel quale il numero di presenze sul territorio aumenterà a seguito dell’arrivo di molti visitatori e turisti

Uomini, mezzi e pattuglie dislocate sono stati presenti nei punti strategici del territorio con posti di controllo attivati sia nei centri cittadini che in aree più periferiche così da avere una presenza capillare degli agenti su tutta la piana. I controlli su strada hanno portato alla denuncia di 9 conducenti, colti alla guida in condizioni di alterazione psicofisica e risultati positivi all’alcol test o al test per sostanze stupefacenti. Uno di questi è stato anche segnalato alla Procura di Palmi, guidata dal Dott. Emanuele Crescenti, perché aveva nascosto a bordo della vettura diverse dosi di marijuana.

A Polistena, un giovane pregiudicato che si aggirava per le vie del centro con un coltello a serramanico nascosto fra i vestiti è stato fermato dai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taurianova. Anche per lui è scattata la segnalazione in Procura. Nella stessa città i Carabinieri hanno sorpreso due detenuti domiciliari fuori dalle rispettive abitazioni e per questo sono stati denunciati per evasione. I procedimenti penali sono in fase di indagini e l’effettiva responsabilità delle persone deferite saranno vagliate nel corso del successivo processo.