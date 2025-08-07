HomeCalabria

Controlli nella movida estiva: patenti ritirate e sanzioni per oltre 7mila euro

Alcol test positivo per diversi automobilisti fermati dai carabinieri che hanno controllato i luoghi maggiormente frequentati per la presenza di locali notturni

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

LOCRI (RC) – I controlli dei carabinieri di Locri e di Bianco si sono concentrati soprattutto in prossimità del lungomare, uno dei luoghi cittadini maggiormente frequentato ove i numerosi locali notturni attirano i residenti, i turisti e i giovani. In particolare il servizio ha riguardato la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, una delle principali cause di incidenti, soprattutto nei fine settimana.

Sono state 13 le persone trovate alla guida in stato di ebrezza alle quali è stata ritirata la patente di guida, più diverse infrazioni che vanno dall’assenza di copertura assicurativa e revisione dell’autovettura all’eccesso di velocità per un ammontare complessivo di circa 7.200 euro.

Tra le sanzioni elevate, le più ricorrenti hanno riguardato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei conducenti e dei passeggeri, un elemento imprescindibile per garantire la sicurezza e la protezione dei conducenti e dei passeggeri in caso di sinistro.

Il dialogo con i cittadini

L’attività di controllo ha rappresentato anche un’occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del rispetto delle norme del codice della strada. I militari, oltre a sanzionare le condotte illecite, hanno dialogato con i cittadini, richiamando l’attenzione sul valore della prevenzione e sulla responsabilità individuale nella guida, soprattutto per i più piccoli, che ancora minorenni, sono alla guida dei ciclomotori.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

ponte-stretto-costo

Ponte sullo Stretto, pedaggio auto sotto 10 euro. Codacons: «Troppo caro rispetto al normale»

Calabria
ROMA - "Ad oggi, al netto dell'adeguamento all'inflazione alla data di entrata in esercizio del ponte, si stima una tariffa base per le autovetture...
guardia finanza reggio calabria

Giochi, slot machine e scommesse: imprenditori legati alla ‘ndrangheta, confisca definitiva per oltre 21...

Calabria
REGGIO CALABRIA - La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha eseguito una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile...

Diamante, due ragazzi in terapia intensiva dopo aver mangiato un panino: si teme intossicazione...

Tirreno
DIAMANTE (CS) - Due ragazzi di 17 anni sono stati ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza a seguito di una sospetta...

Laboratorio analisi di Corigliano, Straface: «Nessuna chiusura, solo ammodernamento digitale»

Ionio
CORIGLIANO-ROSSANO (CS) - "In un momento in cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza è impegnata in una complessa ma necessaria operazione di modernizzazione dei...
lavoratori-konecta_rende

Cartelle cliniche digitali bloccate: 560 lavoratori Konecta senza lavoro ma stipendiati

Calabria
CROTONE  "Noi vogliamo lavorare non essere pagati per non fare nulla. Perché se continua così non sappiamo che futuro avremo". A dirlo una delle...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36888Area Urbana22179Provincia19699Italia7979Sport3835Tirreno2833Università1443
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

guardia finanza reggio calabria
Calabria

Giochi, slot machine e scommesse: imprenditori legati alla ‘ndrangheta, confisca definitiva...

REGGIO CALABRIA - La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha eseguito una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile...
Tirreno

Diamante, due ragazzi in terapia intensiva dopo aver mangiato un panino:...

DIAMANTE (CS) - Due ragazzi di 17 anni sono stati ricoverati nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza a seguito di una sospetta...
bambini visita polizia commissariato
Calabria

I bambini del “TatáBum Summer Camp” in visita al commissariato di...

SERRA SAN BRUNO (VV) - "Tutti al Commissariato di Polizia". Nei giorni scorsi, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Serra San Bruno i...
RosariaSuccurro sindaca Restauro ABBAZIA FLORENSE
Provincia

L’Abbazia Florense rinasce dopo 15 anni: emozione e luci per il...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Una serata emozionante, carica di storia, bellezza e speranza. L’Abbazia Florense, dopo oltre 15 anni di attese e...
lago sila
Calabria

Goletta dei Laghi, i dati sulla qualità delle acque e il...

COSENZA - È tempo di bilanci per Goletta dei Laghi 2025, la campagna di Legambiente in difesa delle acque dei bacini lacustri italiani. Giunta...
Area Urbana

Troppi incidenti sulla SS 107 a Rende, Ghionna chiede un tavolo...

RENDE - Marco Saverio Ghionna, consigliere al Comune di Rende, chiede in Commissione Ambiente e Territorio, con il sostegno unanime di tutti i componenti,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA