Controlli nei locali della movida, denunciate quattro persone e sospesa l’attività di un lido

REGGIO CALABRIA – Prosegue l’impegno dei Carabinieri contro il lavoro irregolare e per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al settore stagionale. Nei giorni scorsi, i militari di Gallico, insieme al NIL di Reggio Calabria, hanno effettuato un controllo in un noto lido balneare sul lungomare cittadino.

L’ispezione, parte di un piano di vigilanza straordinaria in vista dell’estate, ha portato alla luce numerose irregolarità: lavoratori in nero, mancato rispetto delle normative sulla sicurezza e gravi inadempienze da parte del titolare. L’attività è stata sospesa, quattro persone sono state denunciate in stato di libertà. Inoltre, sono state inflitte sanzioni penali per oltre 7.000 euro, oltre a contravvenzioni amministrative da circa 25.000 euro.

Si tratta del secondo intervento analogo sullo stesso tratto di costa in pochi giorni, a conferma della costante attenzione dell’Arma nel contrasto alle irregolarità nei settori turistici e ricettivi.