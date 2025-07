Controlli estivi nelle attività balneari della costa, sanzionati i titolari per 5 mila euro

- Advertisement -

CIRO’ MARINA (KR) – Controlli estivi congiunti e rinforzati da parte delle forze dell’ordine nelle attività balneari a Cirò Marina e nei dintorni. Le operazioni, volte a verificare il rispetto delle normative nei lidi balneari e nelle attività commerciali lungo la costa ionica crotonese, sono state condotte dai Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina con il supporto dei colleghi del Reparto Forestale e dei militari della Capitaneria di Porto di Crotone (Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina). Dagli esiti oltre ad una diffida, sono state emesse sanzioni amministrative per 5 mila euro.

I controlli e gli esiti con le sanzioni

Durante un primo controllo in un noto hotel sul litorale, i militari hanno riscontrato gravi mancanze: assenza del servizio di assistenza e salvataggio, carenza dei gavitelli rossi e bianchi che delimitano la zona sicura per i bagnanti, e assenza della postazione di primo soccorso e delle relative dotazioni sanitarie. Oltre alla diffida per il ripristino immediato delle dotazioni mancanti e al riposizionamento dei segnali marittimi obbligatori, al titolare dell’hotel sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 2.000 euro.

Nel corso degli stessi controlli, è stato ispezionato anche un lido balneare con annesso ristorante, dove è stata accertata la mancata segnalazione delle acque sicure mediante gavitelli galleggianti bianchi, come previsto dalla normativa in materia di sicurezza marittima. Anche in questo caso, per il gestore è scattata una sanzione di circa 3.000 euro.

Il bilancio complessivo delle operazioni, che come fanno sapere le forze dell’ordine continueranno senza sosta per tutta la stagione estiva per tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire il rispetto delle regole lungo il litorale crotonese, ammonta così a circa 5.000 euro di sanzioni amministrative.