Controlli della polizia nelle discoteche. Alcolici somministrati ai minori, 16enne ubriaco soccorso dal 118

CATANZARO – Sono state intensificati i controlli di polizia amministrativa predisposti dal Questore di Catanzaro nei confronti dei locali di pubblico spettacolo ubicati sulla costa ionica catanzarese. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, personale della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura di Catanzaro, congiuntamente a militari della Compagnia Carabinieri di Soverato, ha effettuato un controllo nei confronti di due note discoteche site rispettivamente nel comune di Stalettì Loc. Pietragrande e sul lungomare del Comune di Soverato, che in questo periodo esercitano un forte richiamo, in particolare, sui numerosi giovani che affollano i luoghi di vacanza.

Nel corso dei controlli sono stati individuati molti minori alterati dall’abuso di alcol, tanto che è in un caso particolare è intervenuta anche l’ambulanza. In entrambi i locali il personale operante ha constatato la somministrazione di bevande alcoliche a ragazzi minori di anni 18, ma maggiori di anni 16, violazione sanzionata amministrativamente. Nel corso dei controlli in questione è stata, altresì, accertata la somministrazione di alcolici a minore di anni 16, per cui si procederà a denunciare all’autorità giudiziaria il trasgressore.

Per uno dei minori, in forte stato di ubriachezza, si è reso necessario richiedere l’intervento di personale medico che ha provveduto a prestare le cure necessarie. All’esito delle stesse, veniva rilasciato un referto acquisito agli atti. Al termine dei controlli, tutti i minori identificati, venivano affidati ai genitori contattati. Inoltre, è stato accertato l’impiego di quattro operatori, impiegati come addetti alla sicurezza del locale, sprovvisti del necessario decreto prefettizio. Nei confronti del gestore e degli operatori abusivi, saranno elevate le sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento. La Questura invita i gestori delle attività di pubblico spettacolo al rispetto della normativa, sottolineando che il reiterarsi delle irregolarità constatate, può comportare la sospensione e quindi la revoca della Licenza.