Controlli del Nas nei centri benessere: sospese due attività pubblicizzate come Centri Tantrici ed Olistici

REGGIO CALABRIA – I carabinieri del NAS di Reggio hanno effettuato specifici controlli presso i Centri Benessere ed Estetici, finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Sono state eseguite 18 verifiche ad altrettante attività, di cui 10 sono state riscontrate non conformi, con conseguente segnalazione dei titolari alle Autorità Sanitaria ed Amministrativa. Effettuato il sequestro amministrativo di un Centro Benessere e delle pertinenti apparecchiature, in quanto privo di autorizzazioni e dotato di personale sprovvisto di titoli abilitativi.

Il sindaco di Reggio Calabria ha disposto la sospensione di 2 attività pubblicizzate come Centri Tantrici ed Olistici, ma di fatto attrezzate come Istituti di benessere, inoltre, è stata disposta la sospensione di una attività di estetica, poiché svolta all’interno di una civile abitazione. Le strutture oggetto di provvedimento erano tutte sprovviste della documentazione amministrativa e dei requisiti igienico-sanitari e strutturali. Il valore complessivo delle attività destinatarie di provvedimento è stato stimato in un milione e 200mila euro.