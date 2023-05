Controlli antidroga della Guardia di finanza, due arresti e una denuncia

CROTONE – Due persone arrestate e una terza, denunciata nell’ambito di una serie di interventi della Guardia di finanza di Crotone che hanno portato anche al sequestro di stupefacenti di varia natura. I controlli antidroga con l’impiego delle unità cinofile, hanno interessato, nelle diverse fasce orarie della giornata, i principali luoghi della città e le principali arterie stradali della provincia crotonese.

I finanzieri hanno eseguito due distinti interventi, e sequestrato circa 100 grammi di droga: hashish, marijuana e cocaina. Due persone sono state arrestate e un terzo denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze psicotrope.

Il primo intervento ha visto protagonista l’infallibile fiuto dei pastori tedeschi antidroga “Jack” e “Babel” ha permesso di “intercettare”, in uno dei luoghi di aggregazione più in voga tra i giovani, la cessione di un grammo di cocaina. Le conseguenti attività di polizia giudiziaria, sviluppate all’esito della rilevata flagranza di reato, nei confronti del pusher e del cliente, hanno consentito di rinvenire, presso l’abitazione di quest’ultimo, circa 75 grammi di marijuana, oltre a diverso materiale atto al confezionamento in dosi della droga ed, in particolare: coltellini per il frazionamento, buste in cellophane e bilancino di precisione. La droga è stata sequestrata.

In un’altra circostanza, nel corso di un controllo stradale lungo la Statale 106 nel territorio di Torre Melissa (Kr), è stato identificato un soggetto intento a trasportare negli indumenti personali, oltre 20 grammi di hashish, occultati all’interno di un pacchetto di fazzoletti. L’uomo è stato denunciato.

La droga sequestrata nel corso dei due interventi, se immessa sul mercato illecito, avrebbe fruttato nelle piazze di spaccio centinaia di dosi e proventi illeciti per diverse migliaia di euro.