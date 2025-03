Controlli antidroga: 2 arresti e 37 segnalazioni. Sorpreso in casa mentre cedeva cocaina ad un cliente

- Advertisement -

CROTONE – Due persone sono state arrestate, in altrettante distinte attività, dalla Polizia di Stato nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio degli stupefacenti, disposti dal questore di Crotone Renato Panvino, nel centro cittadino e soprattutto nelle aree frequentate dai giovani come scuole, circoli ricreativi, bar e attività commerciali .L’operazione ha portato all’arresto di due persone e alla segnalazione di 37 soggetti al Prefetto e al sequestro di sostanze stupefacenti.

Sorpreso in casa a cedere cocaina ad un cliente

Nella mattinata, dopo un’attività di osservazione e pedinamento, gli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Volanti hanno fatto irruzione in un’abitazione del centro, sorprendendo il proprietario, P.A., mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente. Il tempestivo intervento degli agenti ha impedito all’uomo di disfarsi della sostanza, che è stata sequestrata per un totale di circa 12 grammi. L’uomo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato anche materiale esplodente del tipo “fontane pirotecniche”, spesso usate in strada per scopi diversi dalle celebrazioni. Nei giorni precedenti, altri due soggetti erano stati denunciati con l’applicazione dell’avviso orale per il possesso dello stesso tipo di materiale.

Parallelamente, la Squadra Mobile ha arrestato M.A., destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro. L’uomo dovrà scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione per reati legati agli stupefacenti e alle armi. I controlli hanno inoltre portato al sequestro di ulteriore droga e al ritiro delle patenti di guida di chi è stato trovato in possesso di stupefacenti mentre si trovava alla guida di un’auto. Per coloro fermati a piedi, è stata disposta la sospensione del titolo abilitativo alla guida.