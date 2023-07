Controlli alla movida estiva, nel mirino l’uso di droga e alcol

TROPEA (VV) – La Squadra Mobile, nel corso di servizi mirati al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel fine settimana, ha individuato un soggetto sospetto che, alla vista degli agenti ha mostrato un certo nervosismo. All’esito del controllo di polizia veniva trovato in possesso di oltre 40 grammi di marijuana, indosso e presso la sua abitazione, suddivisa in buste in plastica, già predisposte per la pronta vendita al dettaglio. E’ stato pertanto denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un secondo soggetto, sempre a Tropea, è stato trovato con una dose di sostanza stupefacente e per questo segnalato per detenzione ad uso personale alla locale Prefettura. Non sono mancati i controlli di persone e veicoli sospetti, e le attività di prevenzione all’abuso di sostanze alcoliche da parte di chi si mette alla guida. Una persona è stata segnalata per guida in stato di ebrezza e ritirata la patente.