Controlli a tappeto ai proprietari di cani sui microchip, contro smarrimenti e abbandoni

CATANZARO – Continuano i controlli a tappeto a Catanzaro, della Polizia locale, per verificare la corretta applicazione dei microchip sui cani di proprietà. Muniti di uno specifico lettore elettronico, gli agenti stanno effettuando un presidio quotidiano mirato a garantire la tutela degli animali d’affezione.

Il microchip impiantato sottopelle, obbligatorio per legge, contiene la registrazione di un codice identificativo associato all’Anagrafe Canina Regionale e che permette di risalire ai dati anagrafici del proprietario.

Una misura fortemente voluta dall’Amministrazione comunale in quanto utile non solo nel contrasto al randagismo, ma anche a supportare la ricerca di eventuali cani smarriti o, ancor più, scoraggiare i reati degli abbandoni. Il mancato rispetto di questo adempimento è sanzionato con una multa di 100 euro e con la diffida al proprietario ad adempiere in tempi brevi. Dall’inizio dell’anno, sono stati circa 100 i soggetti già sottoposti a controllo da parte dell’apposita unità del nucleo di Polizia ambientale. Operazioni che saranno rafforzate nel periodo della primavera e dell’estate, in cui si registrano più frequentemente gli abbandoni dei cani, a salvaguardia del benessere degli animali.