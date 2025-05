Controllato dal braccialetto, ma torna dalla madre: arrestato per violazione del divieto

- Advertisement -

CROTONE – Era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre dopo ripetuti episodi di maltrattamenti in famiglia con braccialetto elettronico ma è stato trovato vicino all’abitazione della donna e per questo arrestato. E’ accaduto a Crotone. L’allarme è scattato grazie al sistema di controllo del dispositivo elettronico. Immediatamente una pattuglia delle Volanti della Questura si è portata nella zona ed ha rintracciato il soggetto in prossimità dell’abitazione della madre e lo ha arrestato.