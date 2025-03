Contrasto alle dipendenze patologiche con servizi innovativi e di prossimità. Tavolo tecnico alla Cittadella

CATANZARO – Mettere in campo nuovi servizi territoriali, sperimentali, innovativi e di prossimità, che siano maggiormente fruibili e in grado di rispondere ai nuovi bisogni di aiuto che provengono dalla popolazione giovanile. Sono, questi, è scritto in una nota, i temi e gli obiettivi discussi oggi nel corso del nuovo tavolo tecnico ospitato in Cittadella Regionale a Catanzaro, al quale hanno preso parte la presidente della terza Commissione sanità del Consiglio Regionale Pasqualina Straface, delegata dal presidente Occhiuto alle dipendenze patologiche, il dirigente del settore salute mentale e dipendenze Francesco Lucia ed i rappresentanti delle comunità terapeutiche del Crea Calabria.

L’obiettivo è quello di favorire un precoce aggancio di giovani coinvolti nella dipendenza, soprattutto nella fase di esordio al fine di scongiurare ogni rischio di cronicizzazione. Aumentare il budget alle comunità terapeutiche da parte delle Asp per rafforzare l’azione di questi presidi di cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Avviare la realizzazione dei servizi specialistici per la comorbilità psichiatrica e le alcol-dipendenze per colmare le attuali carenze. Proseguire con i progetti di contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico attraverso gli interventi di prevenzione e trattamento delle persone già coinvolte dalla dipendenza che vengono portati avanti in stretta collaborazione tra i SerD e le comunità terapeutiche.

L’incontro fa seguito alla prima delle riunioni previste dal Tavolo Tecnico nato su impulso del Presidente Occhiuto per portare avanti nuove progettualità e servizi alla persona per contrastare la diffusione delle dipendenze da sostanze d’abuso legali e illegali e comportamentali, in special modo tra i giovani. “In particolare – ha sottolineato Straface dicendosi molto soddisfatta di questo costante e organico lavoro che si sta portando avanti in Calabria e che pone questa regione al passo con altre regioni nel contrasto alle droghe e le altre dipendenze – per quanto riguarda la messa a disposizione delle risorse, il presidente Occhiuto in ragione dell’opera svolta dalle comunità ha assunto l’impegno di una revisione dei budget e delle tariffe“.