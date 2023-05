Continua la ‘truffa delle case vacanze fantasma’ in Calabria: altri due arresti

VIBO VALENTIA – Due persone, una di Pizzo e l’altra di Soriano Calabro, sono finite rispettivamente in carcere ed ai domiciliari, essendo ritenute entrambe dei truffatori seriali. A primo si contestano difatti otto truffe da circa tremila euro ed al secondo addirittura ventuno raggiri che gli avrebbero fruttato intorno ai 23 mila euro: tutti i fatti sarebbero avvenuti fra il 2022 e il 2023.

Era lo scorso mese di ottobre quando i carabinieri della Stazione di Vibo Marina e l’Aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Vibo Valentia – coordinati dal Procuratore Camillo Falvo – diedero esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare in carcere a carico di un pregiudicato del luogo, presunto autore di oltre 20 truffe, per un totale di 28000 euro circa, commesse in danno di persone residenti in varie regioni italiane fra il 2018 e il 2022.

Il modus operandi

Il modus operandi, identico a quello riscontrato nel procedimento a carico del presunto truffatore seriale di Vibo Marina, prevedeva l’inserzione, su noti portali del settore, di offerte per case vacanze a Tropea, Cortina d’Ampezzo e Jesolo in realtà inesistenti. Gli interessati, visionata l’offerta contattavano quindi gli inserzionisti tramite telefono e questi raggirandoli li inducevano a versare una caparra su conti correnti a loro riconducibili. Le caparre, per bloccare la casa vacanze, variavano da poche centinaia sino a 3000 euro. La trattativa era spesso resa più credibile dall’invio di finti contratti di locazione. Tuttavia i poveri malcapitati, provenienti da tutta Italia, solo una volta giunti sul posto si rendevano conto dell’inesistenza della casa per le vacanze e dell’impossibilità di contattare gli inserzionisti.

Uno in carcere e l’altro ai domiciliari

Le misure cautelari, una in carcere e una ai domiciliari, oggi eseguite dai carabinieri, sono il frutto del continuo lavoro della Procura. Il lavoro degli inquirenti prosegue per accertare l’eventuale coinvolgimento dei due in ulteriori analoghi fatti e soprattutto, visto l’identico modus operandi riscontrato, se i presunti autori delle truffe on line, particolarmente insidiose visto che avvenendo a distanza maggiormente vanno a intaccare la fiducia e la possibilità di libera scelta dei cittadini, abbiano agito in modo autonomo oppure, magari dietro pagamento, abbiano beneficiato di qualche forma di supporto e consulenza da parte di un network criminale che offre i propri servizi in rete.