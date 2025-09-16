HomeCalabria

Conte torna in Calabria: «Le dimissioni di Occhiuto? Un gesto di grande arroganza»

«Occhiuto ha invocato il voto del popolo, di fatto contro la magistratura stessa e contro l'inchiesta in corso», ha dichiarato il leader del M5S partecipando ad un'iniziativa elettorale a Vibo

VIBO VALENTIA – “Ho trovato un gesto di grande arroganza quello di Roberto Occhiuto di dimettersi per costringere l’intera regione ad andare al voto e farsi certificare un mandato rinnovato quando è ancora in corso a suo carico un’inchiesta giudiziaria”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento ad un’iniziativa elettorale a Vibo Valentia.
“Puoi decidere – ha aggiunto Conte – di non essere più in condizione di proseguire il tuo mandato. E allora ti dimetti, ti fai da parte. Oppure, al contrario, ritieni di essere comunque in condizione di poter proseguire perché sei a posto con la tua coscienza e lo dimostrerai nella sede giudiziaria con tutte le garanzie. E invece questa terza possibilità che è stata introdotta qui in Calabria è pericolosa perché di fronte a un’inchiesta della magistratura, che è indipendente e autonoma e non può essere assoggettata ai voleri dei potenti di turno, tu rispondi invocando il voto del popolo, di fatto contro la magistratura stessa e contro l’inchiesta in corso.
È chiaro che si è voluto giocare d’anticipo. Si è detto ‘adesso li portiamo subito al voto, facciamo una campagna elettorale breve, non dando alle forze avversarie di potersi organizzare’. E invece io vi dico che oggi qui il Movimento 5 Stelle, in questa campagna elettorale, presenta più che mai un ottimo programma, serio e articolato e un candidato alla presidenza della Regione come Pasquale Tridico, assolutamente idoneo a vincere queste elezioni e garantire una svolta alla comunità calabrese”.
