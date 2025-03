Consiglio regionale, ok ai bilanci Arpal e Arpacal. Slittano le interrogazioni sulla sanità

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio regionale ha approvato le proposte di provvedimento amministrativo, riguardanti, rispettivamente, il bilancio di previsione 2025-2027 dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal Calabria) e quello dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpacal).

Il consigliere Pd Raffaele Mammoliti, che nel suoi intervento ha annunciato l’astensione del gruppo, ha sottolineato “l’approccio scoordinato degli enti strumentali, con il risultato di non aver valorizzato l’Arpal che avrebbe portato un grande contributo alle politiche attive. ‘Bisogna rilanciare – ha detto – le visioni strategiche di alcuni enti strumentali, e portare a conclusione invece gli enti che ormai sono da considerare superati. La maggioranza però – ha aggiunto – non sembra intenzionata ad ascoltare tali sollecitazioni che vengono erroneamente interpretate come strumentalizzazioni. Questa nuova agenzia ha consentito a questa Regione di raggiungere importanti traguardi, ma avrebbe meritato maggiori somme e finanziamenti'”.

Approvate, a seguire le proposte di legge, di “Promozione del cicloturismo e riconoscimento della ciclovia dei parchi della Calabria” e quella recante “Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)”. Licenziata, per come emendata, e con l’autorizzazione al coordinamento formale, la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri, Filippo Mancuso e Katya Gentile (Lega) recante: “Integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”.

Analogo risultato ha avuto la proposta di legge, a firma dei consiglieri Filippo Mancuso (Lega), Pierluigi Caputo (Forza Azzurri), Michele Comito (FI), Luciana De Francesco (FdI), Giuseppe Gelardi, (Lega), Giacomo Crinò (Forza Azzurri), Giuseppe Graziano (Udc) e Francesco De Nisi (Coraggio Italia) recante: “Disposizioni normative in materia di politiche sociali e accreditamenti istituzionali”.

Sul punto il consigliere Pietro Molinaro (Lega), pur annunciando voto favorevole ha ricordato che i banchi alimentari che operano in Calabria sono 7. “È evidente – ha detto Molinaro – che a livello regionale si fa troppo poco. Serve quindi una nuova norma con maggiori risorse”. Concordando con quanto dichiarato da Molinaro, Domenico Bevacqua, capogruppo Pd, ha espresso voto favorevole ad una norma dal duplice effetto: la proroga della scadenza per gli accreditamenti, e l’attenzione al banco alimentare.

Il Consiglio ha poi affrontato alcune interrogazioni a risposta immediata, ex art. 122 del Regolamento interno del Consiglio regionale. Sono state escluse dalla trattazione quelle riguardanti il comparto della sanità, per la quale, il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto ha ribadito la volontà di indire una seduta ad hoc sull’argomento. Proposta sulla quale si è detto favorevole il consigliere Pd Mammoliti, che ha sottolineato la necessità di prestare maggiore attenzione alla predisposizione dell’ordine dei lavori, “nel quale – ha sostenuto – sono inserite interrogazioni di fatto già superate”. Davide Tavernise (M5S) ha auspicato che la seduta ad hoc in materia di sanità sia convocata entro la fine del mese.