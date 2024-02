CATANZARO – Non sono passate inosservate alcune scritte apparse sui muri nel centro storico di Catanzaro, inerenti il conflitto in corso tra Israele e Palestina. “Gesù è Palestinese e combatte con Hamas”, e ancora “sei bella come una chiesa che brucia”. La Questura ha così scritto al Comune per richiederne la rimozione che ha già provveduto.

“Scritte in dissonanza con gli sforzi che la comunità internazionale sta facendo – sottolineano dall’amministrazione comunale – per risolvere il tragico conflitto, deflagrato in Medio Oriente”. A farsi carico della pulitura dei muri, dando la propria disponibilità in questo senso all’Amministrazione comunale, è stata l’associazione Cara Catanzaro, da sempre attenta alla cura e alla valorizzazione del centro storico.