Confiscati beni ad un narcotrafficante: coinvolto anche in estorsioni e usura. Anche una barca da pesca

Il valore dei beni sequestrati è di 200mila euro. L’uomo, condannato per traffico internazionale di droga e manovre usuraie con tassi fino al 66%, è ritenuto vicino alla cosca Bellocco

REGGIO CALABRIA – Un provvedimento di confisca di beni per un valore di circa 200mila euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Firenze e Reggio Calabria, insieme allo SCICO e sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia reggina. Il destinatario è un narcotrafficante e usuraio calabrese vicino alla cosca Bellocco di Rosarno, già condannato in diversi procedimenti.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha disposto la sorveglianza speciale per 4 anni e la confisca patrimoniale di beni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato: una barca da pesca di 16 metri, tre autoveicoli, un fabbricato e vari conti correnti. Il provvedimento conferma la confisca già emessa in primo grado nel settembre 2024.

L’uomo è stato condannato per traffico internazionale di droga nell’operazione “Magma”, conclusasi nel 2019, e per traffico di stupefacenti anche nell’indagine “Erba di Grace”. Inoltre, è stato riconosciuto colpevole in primo grado nell’ambito dell’operazione “Buenaventura”, per aver concesso prestiti usurari con interessi fino al 66% annuo a un imprenditore del settore tessile. La Guardia di Finanza ha ricostruito l’intero patrimonio del soggetto e della moglie, i cui ricorsi in appello sono stati respinti. Le indagini, svolte anche a carattere economico-patrimoniale, si inseriscono nel più ampio contrasto della criminalità organizzata ai danni dell’economia legale.

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro

