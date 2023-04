ROMA – Deliberato su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo scioglimento anticipato del consiglio comunale di Scilla. La decisione del Consiglio dei ministri è stata adottata in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, e l’affidamento della gestione del Comune a una commissione straordinaria, per un periodo di diciotto mesi.

- Pubblicità sky-