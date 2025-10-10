HomeCalabria

Concorso PNRR 3 scuola: 58.135 posti infanzia, primaria, secondaria anche in Calabria | Bando, requisiti e prove

Nuovo maxi concorso per oltre 58.000 docenti tra infanzia, primaria e secondaria: prove entro fine anno e assunzioni previste nel 2026. Centinaia di posti anche in Calabria

COSENZA – Pubblicato l’atteso bando per il Concorso PNRR 3 scuola, la terza e ultima procedura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel settore scolastico ed educativo. Dopo il concorso PNRR scuola 2, la terza e ultima procedura mette a bando 58.135 posti per l’assunzione di docenti nei ruoli tra scuola infanzia, primaria, secondaria e sostegno. Le domande possono essere inviate a partire da oggi e fino al 29 ottobre. L’intera procedura dovrà essere conclusa entro il 30 giugno 2026, in vista delle assunzioni per l’anno scolastico successivo. Qui tutti i bandi

Concorso PNRR 3 scuola: i posti

L’iniziativa punta a stabilizzare le assunzioni nel triennio 2025/26 – 2027/28. Su 58.135 posti totali, 27.376 sono destinati all’infanzia e primaria, mentre 30.759 vanno alla scuola secondaria, includendo anche i posti per insegnanti di sostegno. La procedura è disciplinata dai Decreti Ministeriali 205/2023 e 206/2023 nel contesto normativo del Decreto Legislativo 59/2017.

Concorso scuola

Oltre 1.000 di posti in Calabria

Per quanto riguarda la regione Calabria a disposizione 1.090 posti così suddivisi:

Secondaria di I grado
AM12 Italiano, Storia, Geografia 137
AM2A Lingua Inglese e seconda lingua (Francese) 41
AM30 Musica 32
AB56 Strumento musicale (Chitarra) 9
AC56 Strumento musicale (Clarinetto) 1
AN56 Strumento musicale (Violoncello) 3
AM48 Scienze motorie e sportive 50
A060 Tecnologia 31
ADMM Sostegno scuola secondaria di I grado 58

Totale posti Secondaria di I grado in Calabria:
322 posti complessivi, di cui 80 relativi al PNRR3

Secondaria di II grado

A016 Disegno artistico e modellazione odontotecnica 2
A018 Filosofia e scienze umane 16
A020 Fisica 11
A028 Matematica e scienze 156
A036 Scienze e tecnologia della logistica 1
A037 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecniche di rappresentazione grafica 9
A061 Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali 1
B003 Laboratori di fisica 1

Totale posti Secondaria di II grado in Calabria:
155 posti complessivi, di cui 43 relativi al PNRR3

Categoria Posti totali | Riserva 30%
Infanzia (Comune + Sostegno) 454 + 58 = 512 | 136 + 17 = 153
Primaria (Comune + Sostegno) 518 + 60 = 578 | 155 + 18 = 173
Totale generale Calabria 512 + 578 = 1.090 posti | 153 + 173 = 326 posti riserva

Concorso PNRR 3 scuola: i requisiti

Per la scuola infanzia e primaria è richiesta la laurea in Scienze della Formazione Primaria oppure un diploma magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per la scuola secondaria, serve l’abilitazione nella classe di concorso oppure una laurea magistrale a ciclo unico e almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5, di cui uno nella classe di concorso.

Per i posti di insegnante di sostegno richiesta la specializzazione sul sostegno, con possibili riconoscimenti per titoli esteri. È prevista l’ammissione con riserva per chi sta per conseguire i titoli, purché completati entro le scadenze stabilite.

Scuola classe

Modalità di selezione e prove

Il concorso PNRR 3 scuola prevede due prove: una scritta e una orale. La prova scritta sarà in formato computer based, con quesiti su competenze pedagogiche, didattiche, informatiche e in lingua inglese. Sarà predisposto un archivio nazionale con 2.250 quesiti (750 per infanzia/primaria; 1.500 per secondaria).

Alla prova orale accederanno i candidati che otterranno almeno 70/100 o il punteggio dell’ultimo ammesso, nel limite di tre candidati per posto regionale. Le graduatorie finali includeranno vincitori e, fino al 30%, idonei che potranno coprire eventuali posti residui.

