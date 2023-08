COSENZA – Concorso Ministero delle imprese e del Made in Italy 2023: Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un di 338 (trecentotrentotto) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei settori Amministrativo e tecnico nell’Area ‘assistenti’ e aperto a diplomati. È possibile inoltrare la domanda entro il 29 Settembre 2023. Le sedi di lavoro sono ubicati in diverse regioni italiane e in Calabria sono previsti 7 posti. (QUI TUTTE LE INFO E IL BANDO)

Il numero dei posti è suddiviso per i seguenti profili

90 assistenti amministrativi (Codice 01) 90 assistenti amministrativi contabili (Codice 02) 60 assistente tecnico delle telecomunicazioni (Codice 03) 40 assistente informatico (Codice 04) 38 assistente tecnico (Codice 05) 10 assistente specializzato delle telecomunicazioni (Codice 06) 10 assistente tecnico specializzato (Codice 07)

Concorso Ministero delle imprese e del made in Italy: Requisiti

Per l’ammissione al concorso (LEGGI IL BANDO) sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande che all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro: cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica allo specifico impiego cui il codice di concorso di riferisce, possesso dei titoli di studio di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali.

Assistente amministrativo (Codice 01):

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Amministrativo contabile (Codice 02):

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto.

Assistente tecnico delle telecomunicazioni (Codice 03):

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi:

Laurea (L) : L-8 Ingegneria dell’Informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea Magistrale (LM): LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Assistente informatico (Codice 04):

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico – indirizzo informatico conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi:

Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’informazione, L-31 Scienze e tecnologie informatiche o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea Magistrale (LM): LM-18 Informatica, LM-66 Sicurezza informatica, LM-32 Ingegneria informatica o titoli equiparati.

Assistente tecnico (Codice 05):

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto tecnico per geometra, perito tecnico e perito edile conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi:

Laurea (L): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente,

Laurea Magistrale (LM): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Assistente specializzato delle telecomunicazioni (Codice 06):

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di perito industriale in elettronica e telecomunicazioni conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi:

Laurea (L): L-8 Ingegneria dell’Informazione o titoli equiparati secondo la normativa vigente;

Laurea Magistrale (LM): LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Assistente tecnico specializzato (Codice 07):

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto tecnico per geometra, perito tecnico e perito edile conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero per i soli candidati che non siano in possesso del diploma ivi indicato, titolo di studio superiore considerato assorbente appartenente alle seguenti classi:

Laurea (L) : Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente,

Laurea Magistrale (LM): Ingegneria (qualsiasi indirizzo) e Architettura (qualsiasi indirizzo) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Profili richiesti e sedi di lavoro

Codice 01 – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Contenuti professionali: nell’ambito di indirizzi predefiniti, in possesso di conoscenze tecniche pratiche, svolge compiti specifici quanto ad obiettivi e contenuti connessi ad attività gestionali e logistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione, provvedendo altresì alla relativa custodia e manutenzione. Svolge, secondo il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesti, attività istruttorie amministrative sulla base di procedure predefinite. Provvede ad attività di servizio dell’intera struttura, collabora ad attività amministrative e dell’unità amministrativa cui è assegnato. Nell’ambito di metodologie o procedure consolidate o soggette a normale variabilità possiede capacità di analisi e di risposta alle esigenze dell’utenza interna ed esterna, di iniziativa, di interpretazione di fenomeni e situazioni relazionali e comunicative. UFFICI SEDE POSTI Uffici Amministrazione Centrale Roma 65 Ispettorato Territoriale Calabria Calabria 2 Ispettorato Territoriale Campania Campania 2 Ispettorato Territoriale Emilia Romagna Emilia Romagna 1 Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia 1 Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo Lazio 2 Abruzzo 1 Ispettorato Territoriale Liguria Liguria 1 Ispettorato Territoriale Lombardia Lombardia 2 Ispettorato Territoriale Marche e Umbria Marche 1 Umbria 1 Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta Piemonte 1 Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise Puglia 2 Ispettorato Territoriale Sardegna Sardegna 1 Ispettorato Territoriale Sicilia Sicilia 2 Ispettorato Territoriale Toscana Toscana 2 Ispettorato Territoriale Trentino Alto Adige Trentino 1 Ispettorato Territoriale Veneto Veneto 2 Totale posti 90

Codice 02 – ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE Contenuti professionali: svolge compiti specifici connessi ad attività gestionali e logistiche anche mediante l’utilizzo di mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione, provvedendo altresì alla relativa custodia e manutenzione. Provvede all’espletamento di compiti specifici quanto ad obiettivi e contenuti, connessi ad attività polivalenti relative a processi gestionali e di organizzazione e amministrativo-contabili che richiedono sia la conoscenza di tecniche, pratiche e procedure informatizzate che di norme, metodi e tecniche acquisite anche attraverso la progressiva maturazione professionale. Nell’ambito di metodologie o procedure consolidate o soggette a normale variabilità possiede capacità di analisi e di risposta alle esigenze dell’utenza interna ed esterna, di iniziativa di interpretazione di fenomeni e situazioni relazionali e comunicative. Provvede ad attività di servizio dell’intera struttura, collabora ad attività amministrative e/o contabili dell’unità amministrativa. UFFICI SEDE POSTI Uffici Amministrazione Centrale Roma 65 Ispettorato Territoriale Calabria Calabria 1 Ispettorato Territoriale Campania Campania 1 Ispettorato Territoriale Emilia Romagna Emilia Romagna 1 Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia 1 Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo Lazio 2 Abruzzo 1 Ispettorato Territoriale Liguria Liguria 1 Ispettorato Territoriale Lombardia Lombardia 2 Ispettorato Territoriale Marche e Umbria Marche 2 Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta Piemonte 2 Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise Puglia 2 Ispettorato Territoriale Sardegna Sardegna 2 Ispettorato Territoriale Sicilia Sicilia 2 Ispettorato Territoriale Toscana Toscana 2 Ispettorato Territoriale Trentino Alto Adige Trentino 1 Ispettorato Territoriale Veneto Veneto 2 Totale posti 90

Codice 03 – ASSISTENTE TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI Contenuti professionali: nel quadro di istruzioni operative, in possesso di conoscenze tecniche pratiche, esegue compiti specifici connessi ad attività gestionali e logistiche, anche mediante la guida di veicoli adibiti a laboratori mobili e l’utilizzo di mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione provvedendo altresì alla relativa custodia e manutenzione. Esegue interventi tecnici usuali relativi all’allestimento, istallazione, conduzione, revisione e manutenzione di circuiti, apparati, sistemi e impianti elettronici e di TLC; effettua controlli, misurazioni e rilievi, interpreta progetti tecnici da realizzare collaborando con le professionalità superiori nell’attuazione di quelli più sofisticati nonché nell’individuazione e nella riparazione di guasti. Partecipa ai collaudi e utilizza strumenti ed attrezzature complesse.

UFFICI SEDE POSTI Uffici Amministrazione Centrale Roma 20 Ispettorato Territoriale Calabria Calabria 2 Ispettorato Territoriale Campania Campania 2 Ispettorato Territoriale Emilia Romagna Emilia Romagna 3 Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia 2 Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo Lazio 3 Abruzzo 2 Ispettorato Territoriale Liguria Liguria 2 Ispettorato Territoriale Lombardia Lombardia 3 Ispettorato Territoriale Marche e Umbria Marche 2 Umbria 1 Ispettorato Territoriale Piemonte E Valle D’Aosta Piemonte 3 Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise Puglia 2 Molise 1 Ispettorato Territoriale Sardegna Sardegna 2 Ispettorato Territoriale Sicilia Sicilia 2 Ispettorato Territoriale Toscana Toscana 3 Ispettorato Territoriale Trentino Alto Adige Trentino 2 Ispettorato Territoriale Veneto Veneto 3 Totale posti 60

Codice 04 – ASSISTENTE INFORMATICO Contenuti professionali: nell’ambito di indirizzi definiti provvede all’espletamento di compiti inerenti alla gestione operativa e alla manutenzione del sistema informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito tecnico sia applicativo. A tal fine provvede al rilascio delle abilitazioni agli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce, monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicurezza ICT. Fornisce assistenza, esegue interventi di manutenzione e di potenziamento delle dotazioni informatiche sia software che hardware. Collabora alla realizzazione di banche dati e applicazioni di automazione d’ufficio.

UFFICI SEDE POSTI Uffici Amministrazione Centrale Roma 20 Ispettorato Territoriale Calabria Calabria 1 Ispettorato Territoriale Campania Campania 2 Ispettorato Territoriale Emilia Romagna Emilia Romagna 1 Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia 1 Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo Lazio 2 Abruzzo 1 Ispettorato Territoriale Liguria Liguria 1 Ispettorato Territoriale Lombardia Lombardia 2 Ispettorato Territoriale Marche e Umbria Marche 1 Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta Piemonte 1 Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise Puglia 1 Ispettorato Territoriale Sardegna Sardegna 1 Ispettorato Territoriale Sicilia Sicilia 2 Ispettorato Territoriale Toscana Toscana 1 Ispettorato Territoriale Trentino Alto Adige Trentino 1 Ispettorato Territoriale Veneto Veneto 1 Totale posti 40

Codice 05 – ASSISTENTE TECNICO Contenuti professionali: nel quadro di indirizzi predefiniti, in possesso di conoscenze tecniche pratiche, svolge compiti specifici connessi ad attività gestionali e logistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione, provvedendo alla relativa custodia e manutenzione. Cura il collaudo di apparecchiature semplici, impianti e macchinari. Cura l’esecuzione e il coordinamento degli interventi assegnati nel rispetto delle procedure in atto. Effettua controlli, misurazioni e rilievi e assicura l’attuazione ed il coordinamento operativo dei piani interpretando progetti tecnici da realizzare. UFFICI SEDE POSTI Uffici Amministrazione Centrale Roma 28 Ispettorato Territoriale Calabria Calabria 1 Ispettorato Territoriale Campania Campania 1 Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia Friuli Venezia Giulia 1 Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo Lazio 1 Abruzzo 1 Ispettorato Territoriale Liguria Liguria 1 Ispettorato Territoriale Lombardia Lombardia 1 Ispettorato Territoriale Marche e Umbria Marche 1 Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise Puglia 1 Ispettorato Territoriale Sicilia Sicilia 1 Totale posti 38

Codice 06 – ASSISTENTE SPECIALIZZATO DELLE TELECOMUNICAZIONI Contenuti professionali: nel quadro di indirizzi predefiniti, in possesso di conoscenze tecniche pratiche specialistiche, esegue interventi tecnici qualificati o che richiedono specifica esperienza professionale relativi all’allestimento, installazione, conduzione, revisione e manutenzione di circuiti, apparati, sistemi e impianti di comunicazione, anche mediante l’utilizzo di mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione, provvedendo altresì alla relativa custodia e manutenzione. Collabora con le professionalità superiori nell’attuazione di circuiti, apparati, sistemi e impianti di comunicazione più sofisticati o riguardanti aspetti non ripetitivi. Cura il collaudo di apparecchiature semplici, impianti e macchinari. Effettua controlli, misurazioni e rilievi e assicura l’attuazione e il coordinamento operativo di piani interpretando progetti tecnici da realizzare. Può anche eseguire autonomamente interventi, perizie e accertamenti tecnici specializzati ovvero collaudi funzionali su lavorazioni, circuiti, apparati, sistemi e impianti di telecomunicazione. Controlla i risultati tecnici e la funzionalità degli interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme e alle compatibilità standard. UFFICI SEDE POSTI Uffici Amministrazione Centrale Roma 10 Totale posti 10

Codice 07 – ASSISTENTE TECNICO SPECIALIZZATO Contenuti professionali: nel quadro di indirizzi predefiniti, in possesso di conoscenze tecniche pratiche specialistiche, svolge compiti specifici qualificati o che richiedono specifica esperienza professionale, connessi ad attività gestionali e logistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi, apparecchiature e strumenti in dotazione, provvedendo alla relativa custodia e manutenzione. Cura il collaudo di apparecchiature, impianti e macchinari. Cura l’esecuzione e il coordinamento degli interventi assegnati nel rispetto delle procedure in atto. Effettua controlli, misurazioni e rilievi e assicura l’attuazione ed il coordinamento operativo dei piani interpretando progetti tecnici da realizzare. Può anche eseguire autonomamente interventi, perizie e accertamenti tecnici specializzati ovvero collaudi funzionali su lavorazioni, circuiti, apparati, sistemi e impianti. Controlla i risultati tecnici e la funzionalità degli interventi assicurandosi della rispondenza delle lavorazioni alle norme e alle compatibilità standard. UFFICI SEDE POSTI Uffici Amministrazione Centrale Roma 10 Totale posti 10

Presentazione della domanda. Termini e modalità

La domanda di partecipazione potrà essere presentata attraverso il portale reclutamento inPA o il sito istituzionale del MIMIT. La domanda può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/”, previa registrazione sullo stesso Portale. All’atto della registrazione dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet “https://www.inpa.gov.it/” e sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. È possibile inoltrare la domanda entro il 29 Settembre 2023.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA” che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.