Con l’auto a forte velocità rischia di investire i carabinieri, era positivo all’alcol test

REGGIO CALABRIA – Due episodi distinti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale hanno visto protagonisti i carabinieri di Reggio Calabria che hanno arrestato un uomo di 49 e un 22enne, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine. Il primo episodio è avvenuto nella serata del 5 novembre scorso. Dopo diverse chiamate al 112 che segnalavano la presenza di un uomo visibilmente alterato che infastidiva i passanti nel centro cittadino i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato il 49enne, il quale ha reagito con violenza, aggredendo verbalmente i militari e opponendosi fisicamente al controllo. L’intervento deciso e professionale dell’Arma ha consentito di immobilizzare l’uomo senza ulteriori incidenti.

Il secondo episodio si è verificato nella notte dell’8 novembre lungo via Nazionale, a Catona, dove i militari erano impegnati a prestare soccorso per un incidente stradale. Durante le operazioni, un’auto è sopraggiunta ad alta velocità, rischiando di investire i Carabinieri. Alla guida un giovane di 22 anni, che, in preda a un evidente stato di agitazione, si è scagliato contro i militari, strattonandoli e minacciandoli. Dopo essere stato fermato, il giovane è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e sottoposto all’alcol test, che ha rivelato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.

I due arrestati dovranno ora rispondere delle accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.