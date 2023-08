Comuni calabresi in crisi finanziaria: potranno chiedere supporto alla Regione

CATANZARO – È disponibile online la manifestazione d’interesse a cui i Comuni in squilibrio finanziario possono aderire per richiedere l’affiancamento di un team di esperti (info al link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bandi/).

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Calabria, nasce dall’impulso dell’assessorato regionale all’Organizzazione, Risorse umane e Transizione digitale, realizzata insieme a Fincalabra, soggetto gestore dell’intervento, nell’ambito dell’Asse 13 del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020.

Le amministrazioni comunali in difficoltà finanziaria che necessitino di supporto organizzativo possono accedere alla procedura compilando il form di riferimento al seguente link: https://bandifincalabra.it/.

La manifestazione d’interesse sarà attiva per 30 giorni dalla pubblicazione e le istanze saranno prese in carico secondo l’ordine cronologico di presentazione. Giova ricordare che si tratta di un progetto-pilota che mira allo sviluppo virtuoso della governance e della capacità amministrativa, così come alla prevenzione delle crisi di squilibrio finanziario degli enti locali.

Un gruppo di esperti guidato da un Comitato tecnico e da manager specializzati in contabilità e amministrazione pubblica forniranno ausilio ai Comuni per rafforzare le competenze sulla riforma contabile e sulla gestione dei fondi, incentivando così le energie dei territori spesso penalizzati dalla mancanza di risorse umane e da procedure operative non ottimizzate.

Per rendere ancora più efficace e concreta l’azione di supporto, è stato attivato un canale di assistenza a cui accedere tramite il numero telefonico 0961-8968480 (dal lunedì al giovedì di mattina, dalle ore 9 alle 13 e, di pomeriggio dalle ore 14 alle 17; il venerdì dalle ore 9 alle 13) oppure scrivendo all’indirizzo mail assistenza@osservatoriocomunicalabria.it.