Commercio illegale di bombole di Gpl: Guardia di finanza ne sequestra 70, denunciato un responsabile

Sotto sequestro oltre 950 chilogrammi di GPL. I finanzieri hanno accertato l’illecito trasporto delle bombole destinate all’indebita commercializzazione

CROTONE – I finanzieri Crotone hanno sequestrato lungo la strada statale 106 nel tratto di attraversamento della frazione Torre Melissa, 70 bombole contenenti un quantitativo complessivo di oltre 950 chilogrammi di GPL. Nel dettaglio, i militari della Tenenza di Cirò Marina, a seguito del controllo, hanno accertato l’illecito trasporto delle bombole di GPL, perchè in violazione delle prescritte norme di settore. Erano a bordo di un automezzo senza la necessaria documentazione accompagnatoria, che avrebbe dovuto attestarne l’originalità e certificarne la tracciabilità in modo da garantirne la sicurezza e prevenire il rischio di incendi, così tutelando l’incolumità degli operatori.

È stato inoltre rilevato come le bombole fossero destinate ad un’indebita commercializzazione, posto che le stesse, di proprietà o comunque riconducibili a diverse aziende nazionali operanti nel settore, sono risultate munite di un sigillo di garanzia difforme da quello prescritto e con etichettatura carente. L’adozione di tali accorgimenti, lo si ribadisce, attesta l’originalità e la sicurezza del prodotto offerto in vendita. Il rappresentante legale della società responsabile è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per la vendita di prodotti industriali con segni mendaci, frode in commercio e appropriazione indebita. 

