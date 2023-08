Comitato ‘Stop cinghiali’, trattori in marcia sulla 106 «provvedimenti e risarcimento dei danni»

CROTONE – Un corteo di trattori in marcia per sollevare l’attenzione sul grave problema legato alla presenza numerosa di cinghiali in Calabria che sta causando seri danni ad agricoltori e allevatori. La protesta indetta dal comitato “Stop cinghiali” è scattata sulla Statale 106 jonica con la presenza di decine di mezzi agricoli in marcia da Crucoli verso Torre Melissa.

Sul tratto stradale si registrano forti rallentamenti, ma i manifestanti sono determinati a portare avanti la loro protesta per chiedere al governo regionale di adottare provvedimenti concreti e risarcire anche i danni subiti. Per il portavoce del comitato, la Regione deve innanzitutto agire sulla prevenzione e risarcire adeguatamente chi ha subito danni ingenti alle proprie colture.