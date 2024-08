Coltivazione illegale di marijuana, sequestrato 27 piante alte fino a 2,4 metri

CATANZARO – La Polizia ha rinvenuto oggi, nell’area boschiva di Tiriolo, in località Soluri, una coltivazione di cannabis. In particolare, nell’ambito delle ordinarie azioni di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, all’alba, personale della Squadra mobile di Catanzaro coadiuvato dal Reparto prevenzione crimine di Cosenza e da unità cinofile della Questura di Vibo Valentia, ha setacciato un’area boschiva seguendo le diramazioni di tubi di irrigazioni deviati dal locale acquedotto.

La ricerca, resa difficoltosa dal terreno impervio e scosceso, ha condotto gli agenti in una piccola area recintata dal filo spinato, perfettamente irrigata, al cui interno sono state trovate 27 piante di cannabis, di altezza compresa tra i 1,5 e 2,4 metri, per un peso totale di 10 chilogrammi. Le piante, per il momento, sono state sequestrate a carico di ignoti in attesa di compiere gli opportuni accertamenti catastali su quella particella di terreno.