Coltivava la marijuana nel giardino di casa, arrestato in flagranza

VIBO VALENTIA – La Polizia di Stato durante un’attività di monitoraggio della criminalità sul territorio per il contrasto alla criminalità diffusa e allo spaccio di droga ha sottoposto a controllo un soggetto, sospettato di essere dedito allo spaccio, come emerso grazie a un attento studio dei fenomeni che interessano il territorio, frutto della costante presenza delle forze dell’ordine.

All’esito di una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’uomo sono state scoperte 18 piante di cannabis piantumate in vasi, per un peso complessivo di oltre 4 chili oltre a tutta una serie di strumenti e prodotti per la coltivazione.

Nell’abitazione l’uomo aveva anche contenitori in vetro, materiale da confezionamento divisi in dosi e bilancino di precisione per la successiva suddivisione in dosi della droga che le piante avrebbero a breve prodotto. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.