Colpi d’arma da fuoco contro un carrozziere sessantenne, indagini in corso

REGGIO CALABRIA – Agguato a colpi di pistola questa mattina a Saracinello, quartiere nella zona sud di Reggio Calabria. La vittima è Giuseppe Bullace, 60 anni, titolare di una carrozzeria nella zona. Secondo quanto emerso finora, persone non identificate hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco contro l’uomo. Bullace è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della polizia scientifica, che hanno avviato i rilievi tecnici. La Procura di Reggio Calabria è stata immediatamente informata e il pubblico ministero di turno ha affidato le indagini alla Squadra mobile. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’agguato e chiarire il contesto in cui è maturato, senza escludere al momento alcuna pista.