Colpi d’arma da fuoco contro un cantiere Anas: avviate indagini

VAZZANO (VV) – Un’intimidazione è stata compiuta nella serata di ieri ad un cantiere Anas sulla Traversale delle Serre, una strada statale che, una volta ultimata collegherà il versante tirrenico del vibonese con quello ionico del catanzarese. Un uomo col volto travisato ha sparato colpi d’arma da fuoco contro le strutture del cantiere che si trova a Vazzano, nel vibonese, e quella che ospita la vigilanza. Ed è stato proprio il personale di vigilanza a notare l’uomo e a dare l’allarme.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia che non escludono alcuna ipotesi sul movente dell’intimidazione, dal racket al gesto di un singolo magari risentito per un qualche motivo con la ditta. Gli investigatori stanno ora visionando le telecamere degli impianti di sicurezza della zona per cercare di risalire all’identità dell’autore.

FenealUil Calabria: “atto vile e intimidatorio”

La FenealUil Calabria esprime la più ferma condanna per il grave episodio avvenuto la notte scorsa nel comune di Vazzano, dove colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un cantiere Anas sulla trasversale delle Serre. Questo atto vile e intimidatorio colpisce un progetto di fondamentale importanza per lo sviluppo infrastrutturale del territorio e rappresenta un attacco non solo alle istituzioni ma anche a tutti i lavoratori coinvolti.

La FenealUil Calabria esprime piena solidarietà a tutti i lavoratori del cantiere e alle loro famiglie, ribadendo il proprio impegno nella tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori. La nostra organizzazione chiede alle autorità competenti di fare piena luce su quanto accaduto, assicurando i responsabili alla giustizia e garantendo un ambiente di lavoro sicuro e sereno.

Episodi come questo evidenziano la necessità di rafforzare ulteriormente i protocolli di legalità e le misure di sicurezza nei cantieri. È indispensabile che tutti i soggetti coinvolti nel settore delle costruzioni collaborino per prevenire e contrastare ogni forma di intimidazione e illegalità, al fine di favorire uno sviluppo infrastrutturale sano e sostenibile per la Calabria. La FenealUil Calabria continuerà a monitorare attentamente la situazione e a supportare tutte le iniziative volte a garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori, convinta che solo attraverso la legalità e la giustizia sia possibile costruire un futuro migliore per il nostro territorio.