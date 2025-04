Colf ruba in casa della signora per la quale lavora, arrestata 53enne

- Advertisement -

SOVERATO (CZ) – Si sarebbe illecitamente impossessata di gioielli di proprietà della signora per la quale lavorava. La donna, una collaboratrice domestica di 53 anni è stata arrestata con l’accusa di furto dai carabinieri di Soverato.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia presentata dalla figlia della vittima che si è accorta del furto dopo aver accompagnato la colf con la propria autovettura in un paese del soveratese. La denuncia è stata immediatamente riscontrata dagli esiti della perquisizione personale alla quale la collaboratrice domestica è stata sottoposta. Alcuni monili in oro del valore commerciale di circa 5 mila euro sono stati trovati infatti all’interno delle sue buste per la spesa. La donna, a seguito dell’udienza di convalida, è stata sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.