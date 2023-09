‘Codici’ al fianco delle vittime dei due usurai arrestati nel Crotonese

CROTONE – Dopo l’operazione eseguita ieri dalla Guardia di Finanza, che ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due soggetti, entrambi di Cirò Marina, l’associazione Codici è impegnata anche in questo delicato campo, con azioni legali volte a tutelare le vittime. Per questi motivi ha presentato un esposto in Procura. L’accusa nei confronti dei due è di usura, estorsione ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria.

“Le indagini hanno permesso di portare alla luce una realtà molto grave – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e di evidenziare una pratica di concessione abusiva di prestiti di denaro non solo diffusa, ma anche esistente almeno dal 2008 nell’area di Cirò Marina. Approfittando delle difficoltà economiche del territorio, questa attività illecita si è sostituita ai canali legali del mercato finanziario. Dietro le sembianze di una banca, però, si sono nascosti prestiti per oltre 920mila euro con tassi di interesse annui che andavano dal 20% al 187%”.

“Il tutto per un bottino da oltre 500mila euro, ottenuto ricorrendo anche all’estorsione. Le vittime sono soprattutto imprenditori edili e titolari di aziende vitivinicole. Siamo pronti ad assisterle legalmente in aula, ma intanto rinnoviamo l’invito a chi è in difficoltà economica di restare nella legalità. Questi prestiti non sono la via d’uscita, ma l’inizio di un incubo”.