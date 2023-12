Codanno Rai, la prima volta della Calabria. Amadeus “terra fantastica. Omaggio alla città di Rino Gaetano”

CROTONE – Tutto pronto a Crotone per la diretta di questa sera in Piazza Pitagora che sarà gremita di gente e che entrerà nelle case di milioni di italiani. La città, già travolta dall’entusiasmo, ospiterà “L’Anno che Verrà”, la festa per il nuovo anno di Rai 1, condotta da Amadeus che cura anche la direzione artistica. L’evento sarà tramesso in diretta su Rai1, Rai Radio1 e RaiPlay.

Realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, Regione Calabria e Città di Crotonel’evento per la prima volta approda in Calabria e vedrà esibirsi, sul bellissimo palco, cantanti del calibro di Annalisa, Paola&Chiara, The Kolors, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, Romina Power e Yari Carrisi Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, Gli Autogol, Maninni, e tanti altri artisti. La regia di Stefano Mignucci mentre la Big Band sarà diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

“La musica è un collante – ha detto Amadeus nella conferenza di presentazione – ed è l’espressione che rappresenta il momento storico in cui nasce, quindi non esiste il concetto di musica migliore o peggiore, ma solo quello di differenze legate al tempo che si vive. Sono felicissimo di essere qui. Non conoscevo Crotone, non c’ero mai stato ma l’accoglienza è stata fantastica. Poi amo tanto la musica e questa è la città di Rino Gaetano ed è importante sottolinearlo, perché Rino è scomparso troppo presto ma, a mio avviso e non solo mio, resta uno dei grandi geni della musica italiana”.



“La Calabria è fantastica, ricordo alla perfezione spiagge, mari e monti che da ragazzino attraversavo quando da Verona partivo per la Sicilia, visto che i miei genitori sono siciliani, questa regione ha un potenziale incredibile. Certo un Capodanno Rai ‘scombussola’ per intero la città che la ospita, è un evento importante. Il mondo vedrà immagini perfette. Consiglio a tutti di venire qui a Crotone: accoglienza, meravigliosa, si mangia benissimo. Mi auguro che la Calabria tutta possa raddoppiare le persone che vengono a visitarla. Abbiamo messo insieme tanti nomi davvero importanti nei diversi generi musicali. E di questo cast fanno parte tanti interpreti abituati a stare in vetta alle classifiche, da Annalisa a Dargen D’Amico, dai The Kolors a Sangiovanni e tanti altri. Questo è un evento importante e quando la Rai organizza un evento lo fa sempre al meglio! E’ coinvolta tutta la città e basta vedere l’immagine del palco, bello, importante, in una piazza che lo abbraccia e che vedrà tutta Italia che è una cosa meravigliosa”

“C’è tanta festa ed energia, due componenti che insieme alla voglia di cantare io cerco di fare in modo che siano sempre presenti grazie alla composizione del cast del Capodanno televisivo. E devo dire che già le prove hanno fatto notare l’affluenza e la passione del pubblico di Crotone, con una piazza incredibilmente piena: c’erano mamme con quattro figli, passeggini… di tutto”.

“Chi canterà le sue canzoni? Il pubblico. A volte le cose più semplici sono quelle più belle e la sua musica è quella di tutti, quindi è bello che siano tutti i presenti a cantarla”, ha concluso detto Amadeus.